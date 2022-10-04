56歲女星鞏俐過去以電影《紅高粱》而成名，有著「亞洲影壇第一夫人」、「第五代導演的電影繆斯」的美譽，昨（3）日，有網友分享他在巴黎看服裝秀時，偶遇了鞏俐，她跟法國籍老公在一起，夫妻倆全程表現甜蜜。

鞏俐過去除了參演多部知名大陸電影外，因作品多次入圍國際獎項而走入世界，開始在好萊塢闖蕩，在各大影視獎項中，屢屢獲獎。除了在事業上大放異彩外，感情故事也相當豐富。過去曾與導演張藝謀交往後分手，與黃和祥結婚後離婚，現在則與法國電子音樂家讓‧米歇爾‧雅爾攜手共度婚姻。

在昨（3）日時，鞏俐現身時裝周現場，因她事前並無宣揚會去現場，外界根本不知道她會在那裡出現，直到網友在觀眾席發現她的身影時，驚訝之色溢於言表。網友表示，鞏俐和她老公都打扮得十分時尚，兩人坐在一起看展時，手都緊緊握在一起，異常甜蜜。她的丈夫讓‧米歇爾‧雅爾的精、氣、神都非常好，時常開懷大笑的模樣，也讓人覺得活力滿滿。一點也看不出已有74歲的高齡，而鞏俐則穿一襲黑色連身短裙配上黑絲襪，臉上似乎僅有簡單的妝容，使56歲的真實狀態隨著鏡頭曝光， 讓粉絲見識到巨星不科學的一面。

事實上，鞏俐剛結婚的那陣子，由於她與丈夫都是各自國家的大明星，她和丈夫的曝光率其實相當高。過去讓‧米歇爾‧雅爾曾在採訪中透露他相當喜歡中國文化與電影，對鞏俐一見鍾情迎娶她後，剛巧能透過她更進一步了解中國的故事，為此他感到自己非常幸運。而兩人間的愛情故事，也成為網友間口耳相傳的一段佳話。