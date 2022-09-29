交通部今（29）日公布今年1到7月道路交通事故相關數據，無論是事故總件數、30日死亡人數及受傷人數，都比去年同期增加；且30日死亡人數中更有高達1124人、64.8％是機車事故死亡，比去年同期增加了將近5％。交通部長王國材表示，雖然去年6、7月因受疫情三級管制影響，事故死亡人數明顯陡降，「我覺得這不是理由， 我們還是要持續努力。」

最新統計資料顯示，今年1到7月道路交通事故20萬9616件，造成1735人死亡、27萬8171人受傷，比去年1到7月增加9881件、4.9％，增加43死、2.5％，增加1萬2414人受傷、4.7％。王國材表示，雖說去年6、7月因受疫情三級管制影響，事故死亡人數明顯陡降；但他覺得這不是理由，尤其他看到死亡人數比去年同期增加43人，心裡是很著急的，因此還是要持續努力，今年最後一季將加強防制，力求達成今年事故死亡人數下降5％的目標。

大眾最關注的機老酒部分，今年1到7月機車事故死亡1124人，占全體64.8％，比去年同期明顯增加了108人、10.6％；高齡者死亡675人，占全體38.9％，比去年同期增加20人、3.1％；酒駕事故死亡155人，減少21人、11.9％，顯然是因為酒駕罰則加重及鼓勵代駕等政令宣傳發生一定效用。

若以縣市來看，道路事故死亡增加最多的5縣市依序是：彰化縣增加36人、新北市增加35人、高雄市21人、新竹縣13人、屏東縣13人，5縣市累計118人。彰化縣主要交通事故樣態是機車、成年人、高齡者；新北市是高齡者、機車、追撞；高雄市是高齡者、同向擦撞、18至24歲年輕人及機車；新竹縣是機車、成年人、路口交岔撞；屏東縣是成年人、機車、自撞。