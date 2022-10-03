三陽工業(2206)9月機車銷售連5個月奪得冠軍，市占升至38.5%，法人預估全年營運可望衝新高，不過外資高檔連3賣超，量價齊跌。

9月機車銷售成績，三陽SYM品牌銷售已連續五個月奪得第一名，共賣出2.9萬台，市占率從8月的37.2%升至38.5%，前9月累積銷售17.9萬台，挑戰年度銷售市占冠軍寶座。而9月銷量亞軍由光陽機車KYMCO以1.88萬台居次，市占達25%；隨後YAMAHA銷售為1.37萬台，市占率為18.2%；Gogoro銷售6948台，市占率為9.2%。

前三季銷售方面，三陽17.9萬台，光陽14.64萬台，冠亞軍差距放大至3.26萬台。

三陽上半年登上國內機車銷售市占第一寶座，並從今年五月連五個月拿下國內銷量冠軍，今年第四季將上市全新國產車現代(Hyundai)休旅車Custo，目標獨霸150萬元七人座廂式休旅車市場，法人預估，提升毛利率，全年營運可望衝新高。

三陽也先前注資30億元於全球首家鋁電池商轉公司亞福儲能，布局儲能、電動車。

不過外資在高檔調節持股，已連3日累計賣超3000張以上，周一股價量縮摔至半個月低價，回測季線。