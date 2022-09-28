機車旅行正夯！知名旅遊Youtuber「Loot2魯特」首度騎乘公升級大型多功能重型機車KTM 1290 SuperAdventure S，行遍蘭嶼當地的六大部落，深入多處小徑，透過騎士的專業視角，頻道內最新作品為《騎車去蘭嶼：看見島上最純粹的遼闊｜第三次離島騎行KTM 1290 SuperAdventure S》，深入淺出、每個畫面都不遺漏的介紹走過的每一寸足跡。

「Loot2魯特」經常在頻道上分享以大型重機完成台灣本島的環島旅遊，延續熱血精神「沒有500公里不回家」，以「台灣島切西瓜」多次聞名，近期更將旅程延伸至海峽外島的各類企劃，透過他專業的視野，將走過的每一吋風景美好，如實呈現在觀眾眼前。

Loot2魯特本人最熱愛的摩托車品牌為KTM，無論是歐系的血統、外觀、電控系統或是騎乘感受，都讓他有許多說不完的故事可以分享。曾經在節目中分享過250 ADV、690 SMCR、890 ADV R等知名車款，而本次用於蘭嶼行程的車款KTM 1290 SuperAdventure S也是出自KTM的公升級名駒。頻道自2018年5月經營至今，剛滿10萬訂閱數，其中機車環島相關篇章更是具有百萬觀看次數。

本次蘭嶼的行程，適逢Loot2魯特頻道滿10萬訂閱，許多網友紛紛留言祝賀，並期許未來魯特能出國帶領大家看見世界各地的美景。「看完是滿滿的感動，沒想到蘭嶼美的這麼純粹！」、「謝謝魯特讓我們欣賞到這麼美的蘭嶼」、「跟澎湖、南橫一樣，都是難以超越的經典。」、「真希望魯特能出國並且騎著車帶著我們看見世界各地的美景，也希望世界能因為魯特看見台灣有多美！」於留言區可見許多感動與祝福。

除了台灣本島、小琉球、澎湖、蘭嶼等地，未來也正在規劃前往南非騎乘機車旅行的行程，用充滿熱血的重機魂，感受目光所及的美景與空氣中的氣息。以過程中每一分畫面都不遺漏、不間斷的信念與精神，為大家呈獻Loot2魯特視野中的世間美好。