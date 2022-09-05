台東縣政府打造雙語環境，辦理學雙語培力計畫，據點包括縣內多個原住民族群的文化傳承工作坊， 蘭嶼更是首次加入，其中還有台東大學英美系、台東專科學校餐旅管理科五專學生共68名學員，透過親切、簡單的英語表達，更能讓國際旅客對台東留下美好的印象。

台東縣政府國際發展及計畫處說明，今年的英語導覽培力課程共計9個據點，包括阿美族、布農族、魯凱族、排灣族等多個原住民族群的文化傳承及介紹，蘭嶼更是首次加入，另外還有台東大學英美系、台東專科學校餐旅管理科等共68名學員，學員精進英語導覽，化身台東國際旅遊代言人，傳達台東多元文化之美。

計畫處指出，「跨世代雙語」英語人才培訓計畫辦理至今第3年，橫跨「公共事務、商家業者、旅遊服務」3大領域，特邀外籍專業講師，以雙向互動教導方式，協助學員提升口說能力，至8月為止已開設至少46堂、訓練267人次以上，透過每次課堂學員的互動及反饋，持續滾動修正辦理形式，並提升課程實用性。

同時，為提升在地亮點商家業者的英語服務力，今年也年輔導12家商家業者，建立雙語服務的介紹文本，以及口說互動等能力，以期提升台東國際化的整備能量。

計畫處處長曹劍秋說，為吸引更多外籍人士到訪台東，看見台東多元文化及優質生活環境，台東縣政府積極打造友善國際雙語環境，也希望藉此能吸引更多東漂的人士來台東長居生活，並呼應縣長饒慶鈴所推動的「慢經濟生活、綻放台東藍」等目標。