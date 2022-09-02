台東縣長饒慶鈴2日下午登記參選台東縣長，由前總統馬英九、議長吳秀華、市長張國洲及國民黨籍多名議員、里長、黨部全體人員陪同。（蔡旻妤攝）

台東縣長饒慶鈴2日下午登記參選台東縣長，由前總統馬英九、議長吳秀華、市長張國洲及國民黨籍多名議員、里長、黨部全體人員陪同。（蔡旻妤攝）

台東縣長饒慶鈴2日下午登記參選台東縣長，由前總統馬英九、議長吳秀華、市長張國洲及國民黨籍多名議員、里長、黨部全體人員陪同。（蔡旻妤攝）

台東縣長饒慶鈴2日下午登記參選台東縣長，由前總統馬英九、議長吳秀華、市長張國洲及國民黨籍多名議員、里長、黨部全體人員陪同。（蔡旻妤攝）

馬英九陪同登記 饒慶鈴拚連任細數百項政績

台東縣長饒慶鈴2日下午登記參選台東縣長，由前總統馬英九、議長吳秀華、市長張國洲及國民黨籍多名議員、里長、黨部全體人員陪同。馬英九說，饒慶鈴的施政拿到90分，4年來的確也讓台東不一樣了，民眾相當肯定；饒慶鈴也細數4年百項政績，提出「綻放台東藍」為競選主軸。

台東縣長饒慶鈴今天下午在馬英九和各界代表簇擁下登記參選尋求連任。馬英九說，「日久見人心，當初饒慶鈴的承諾做到了」他說，饒慶鈴這4年做的好不好，不是他說了算，而是由縣民來打成績，饒慶鈴的施政滿意度獲媒體評4.5星，相當於90分。

饒慶鈴說，這4年超過100項的政績，包括積極解決長年困擾台東縣政的2大問題，重啟焚化爐，台東終於有能力自主處理垃圾，接著重新開放杉原海水浴場，把美麗還給台東縣民。

饒慶鈴也致力全面提升台東醫療環境、台東人負債達到17年來最低2萬5849降到1人僅1萬6894元，也積極推動社會福利，包括全國首創免費乳癌篩檢調降到40歲、生育補助全國最高、為弱勢民眾投保微型保險、擴大為60歲以上長輩免費配老花眼鏡等，老弱婦幼統統照顧到。

饒慶鈴表示，台東在進步，但有人為了選舉，卻選擇看不見，還戴上有色眼鏡，用顏色搞分化和對立，這不是領航台東的縣長該有的格局。她強調，4年來，台東有超過100項政績，她很有自信地向鄉親報告這4年的成果，這是台東人共同努力的成果。

饒慶鈴說，我不是1個驕傲的人，但是身為台東縣長這4年，我深深以我所帶領的縣府團隊的成績為榮，「我敢說，現在的台東，是有史以來最繁榮、最富裕、最健康、最幸福的台東」