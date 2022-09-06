台東縣豐年國小主任蔡佩津獲得教育部優良特殊教育人員，全台國中小及幼兒園共18名教師獲獎。台東縣長饒慶鈴特別頒贈紅榜恭賀，同時肯定蔡佩津在特教領域深耕多年，對工作的熱忱及教學堅持的初衷不曾改變，此次獲教育部肯定實至名歸。

蔡佩津2012年考上正式教師後，到豐年國小服務，當時學校剛設立資源班，她說，在沒有包袱的學校好處便是少了「標籤」，可以從頭打造，實踐理念。她說要盡全力，讓特殊生看起來與一般孩子一樣。

致力營造舒服、愉快的氛圍，讓特殊生願意投入學習，甚至一般學生都投以羨慕眼光。常有小朋友經過資源班時，趴著窗邊問「老師，我可以進去上課嗎？」、「為什麼他去資源班後變得很厲害，我也可以去嗎？」

蔡佩津提及，不少家長擔心孩子被標籤化、受到傷害，不願讓孩子接受特殊教育鑑定。她強調要同理家長的擔心，耐心溝通，讓家長看見孩子的進步，卸下心防，是鼓勵家長讓孩子接受鑑定的關鍵。

投入特殊教育領域10年，蔡佩津歷經身障資源班、特教輔導團、特教行政業務等3種不同特殊教育領域，增加歷練。過去也擔任7年的心評研判會議小組組長，協助國小相關業務鑑定工作，參與各項教育處辦理的研習活動，提升自我專業成長。

饒慶鈴說，蔡佩津從其他縣市許多競爭者中脫穎而出，代表台東縣獲得優良教育人員的殊榮值得表率。台東縣府教育處表示，特殊孩子的需求，在周全資源，友善態度和被理解的前提下，每個孩子都能適得其所發揮所長。