觀光區食物總是比較高價，但近日有遊客抱怨，自己去蘭嶼玩，買了一個炒麵麵包要價竟高達150元，而且還不好吃，引發網友討論，未料意外釣出老闆親自回覆，表示將舉辦免費的「大型公審會」，不好吃就下架。

一名網友在PTT八卦版PO文「蘭嶼炒麵麵包太貴了吧」，她表示自己搭船到蘭嶼，晃了好久終於抵達，上岸後因為肚子餓，就到一家路邊攤買了炒麵麵包，結果要價150元，裡面沒有肉，沒有灑海苔粉、沒加醬油、只加了美乃滋炒，還有多力多滋碎片，連章魚燒8顆都賣150，抱怨貴又難吃，旅遊第一天就快破產。

PO文引發鄉民熱議，也意外釣出老闆親自回應，公開所有食材成本，加總起來一個炒麵麵包成本約為59元，獲利不高。但此番說法引發兩派網友戰翻。事隔2天老闆再度出面，表示經過檢討後，認為自己產品可能確實有問題，所以決定舉辦一個大型公審會，邀請鄉民參與，免費吃炒麵麵包。

老闆強調，活動為即日起到10月16日，只要最後統計結果是難吃>好吃，她就會立刻下架該項產品，不再販售，接受鄉民們的指教。

不少鄉民也驚呆，紛紛留言：「老闆豁出去了」、「很懂行銷哦」、「意圖使人去蘭嶼玩」、「幹嘛跟講幹話的鄉民認真啦」、「可惡開始想吃了」、「很棒的態度，先推一個」、「可以開始規劃蘭嶼旅程了」、「鄉民面對的時刻到了」、「很厲害的危機處理，讚一個」。