勞工局開辦全台首班科技廠辦營建人才培訓班開訓。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

落腳在高雄楠梓區的台積電高雄廠昨獲高雄市政府工務局核准工廠建築物的建造執照，隨著大廠相繼進駐高雄，營建產業人才需求激增，為此高雄市勞工局與和春文教基金會開辦全台首班「科技廠辦營建人才培訓班」，結訓後可快速派至工作崗位，但其實才剛開訓就吸引多家營建廠商洽談合作，提供了監工、助理工程師、工務助理等工作機會。

高市勞工局表示，近兩年產業界看好高雄前景，紛紛注資建廠，因此帶起一波營建技術人才需求。看準產業風口，高雄市勞工局趁勢與和春文教基金會合作開辦全台首班「科技廠辦營建人才培訓班」，以養成新時代營建人才為首要目標，並導入產訓合作模式，邀請業界師資到班授課、提供學員實習機會，可使現場學員能夠在結訓後快速派至工作崗位就位。

「科技廠辦營建人才培訓班」，訓練時數共計350小時，訓練內容包含3D繪圖、科技廠興建相關之混凝土結構識圖、鋼筋計算實作、水電配管、建築裝修隔間、銲接、帷幕牆特性等專業課程，共錄取22位學員，已於日前開班受訓，才剛開訓即吸引多家營建廠商洽談合作，提供包括監工、助理工程師、工務助理等工作機會，勞工局也將在未來協助學員與廠商的就業媒合，為高雄的產業發展提供新助力。

參加培訓班的學員潘先生表示，原本白天在造景公司上班，晚上則在夜間部進修，以前就對營建工程很感興趣，現在有職訓課程可參加，毫不猶豫就報名，將積極把握機會努力學習；另外還有來台定居5年的新住民趙小姐，她說，因為先生從事營建業，對台灣營建業前景相當看好，在先生的支持下，希望可以透過課程習得科技廠房興建的相關技術，對於擴充與提升先生的事業領域相信也能有所助益。