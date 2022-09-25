媒體人周玉蔻近日狂打國民黨台北市長候選人蔣萬安，甚至為此攻擊其父蔣孝嚴，引起各界討論。不過國民黨台北市議員徐巧芯認為，周玉蔻的行徑對蔣萬安來說是大加分，拜託周玉蔻繼續每天罵，甚至說如此一來塔綠班看了也開心。

徐巧芯昨（24）日在網路節目《全民平評理》表示，蔣萬安從踏入政壇開始，就刻意跟家人保持一個關係，因為他自己的身分背景與現在這個時代的需求，他認為應該要多曝光自己的特質，因此蔣萬安的父母幾乎不出來。

「去講人家八卦、道人是非，一般人只會覺得你很缺德！」徐巧芯指出，周玉蔻有一個特質，就是可以讓任何跟她對抗的人變成超級英雄，激起大家呼群保義，所以本來被認為有點軟弱的蔣萬安，在這次的事件中反而被看到有很強的心理素質。

徐巧芯強調，周玉蔻正是蔣萬安需要的人，希望周玉蔻繼續每天罵，「塔綠班看了也開心，心情很好；我們看了同仇敵愾，就會去投票。兩個對立之下，在台北市我覺得對蔣萬安選情是有很大幫助的」。