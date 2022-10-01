總統蔡英文與行政院長蘇貞昌近期被指疑似涉及干預國家通訊傳播委員會（NCC）審核《鏡電視》申設過程，而過去前總統馬英九執政時，民進黨不斷要求黨政軍退出媒體，現在卻把手伸進媒體。馬英九今出席台北市議員李明賢競選總部成立大會表示，民進黨一向是雙標黨，他們要別人不做，自己做，一點都不意外。

《鏡電視》前董事長裴偉錄音檔曝光，直指申照過關「是總統旨意」，行政院長蘇貞昌強調，這是第三人在外講什麼話，非府院能控制，「也不必去查」。被問到蘇貞昌是否應該立刻對裴偉提告，馬英九說，這就是推託，應該趕快辦才對。

至於邊境已開放，但中央流行疫情指揮中心卻還不裁撤，遭藍委質疑是不是要將指揮中心變成民進黨台北市長參選人陳時中第二競選總部；馬英九說，「我想他不會，選舉搞成這樣，還要去搞競選總部更沒希望。」

被問到是否會擔心蔣萬安選情，會像1994年當時前台北市長黃大洲的現象？馬英九表示，他不太擔心蔣萬安，因為跟黃大洲那個年代完全不一樣，蔣萬安不是第三名。