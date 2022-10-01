黃珊珊今(1)日稱蔣萬安教育政見抄襲、代答。蔣萬安辦公室副發言人蕭羽耘指出，蔣萬安8月25日舉行「0-6歲政府政府加倍養，台北爸媽雙倍寶貝」政策記者會，就提出2-5歲私幼學費補助，「真相是黃珊珊抄襲蔣萬安政見」，當時各大媒體都有轉載，請黃珊珊好好做功課。

蕭羽耘指出，黃珊珊9月21日政見記者會談淨零碳排時，居然說「2023年減排40％、2024減排65％」，事後發現政見嚴重不可行，還修改臉書上的數據跟影片。黃珊珊渾然不覺自己講的減排目標「全球沒人可以做到」，就照著錯誤的文稿朗讀出來，完全不熟悉自己的政見，事後才用新聞稿更正「2030減排40%，2040減排65%」，簡直就是「讀稿機」。

蕭羽耘認為，黃珊珊被迫當讀稿機，除了個人英雄主義作祟，主要是缺少市政治理團隊，才需要單打獨鬥；蕭羽耘分析，柯文哲2014年剛上任時缺少執政人才，因此向民進黨大幅借將組小內閣；黃珊珊尊柯文哲為師父，但能力跟團隊又不如柯文哲，台北市民為什麼要被一個不如柯文哲的人來帶領？

蕭羽耘提到，重用「專業人才」是藍營的傳統，經國先生延攬孫運璿、李國鼎、趙耀東，奠定十大建設與經濟奇蹟，孫運璿延攬張忠謀返台任工研院長，後來才有半導體產業跟台積電。蔣萬安的政見記者會，也大多有專業官員共同出席，例如前內政部長、交通部政次陳威仁談都市規劃與都更、三位前台北市副市長李永萍、邱文祥、陳永仁分別談文化產業、醫療防疫、環境永續；蔣萬安團隊擁有執政人才庫，代表「台北市政準備好了」。