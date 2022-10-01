國民黨台北市長參選人蔣萬安昨日拋出教育政見牛肉政策，但受訪時則由專家來代答，遭民進黨台北市長參選人陳時中團隊批評「還沒準備好當市長」；對此，國民黨主席朱立倫表示，選舉語言參考就好，萬安每天都提出很多具體政策。

朱立倫舉例，蔣萬安前幾天提出動保政見，結果當天晚上，陳時中也照樣提出一樣的政策不是嗎？萬安對於市政、對於台北市民，有很多願景，不論都更三箭或育兒三箭、長照三箭，每箭都是針對台北市民的需要，我們彼此用良性競爭，惡意批評是沒有意義的。