民進黨台北市長候選人陳時中昨（9月30日）接受媒體訪問，被問到目前民調如何時，自稱「目前是承平吧，我們是穩定領先！」 對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲笑稱，「大家心裡有數！」

根據「中廣委託蓋洛普」民調，蔣萬安27.76％、黃珊珊20.90％、陳時中19.72％。民進黨台北市長候選人陳時中昨（9月30日）在接受台視專訪時表示，選舉中間的民調高高低低都有，問卷的方式、機構效應都有，「我自己認為，我現在的民調不至於這麼低，不過有這樣的民調我們也可以參考」。

主持人問道，「民進黨內部應該都有在做民調吧！你掌握的數字大概目前狀況如何？」陳時中回說，「目前是承平吧，我們是穩定領先！」

主持人也問，根據ETtoday民調，陳時中「討厭度（仇恨值）」最高達到47.5％一事，陳時中認為，當然有政黨操作，另外大家覺得「我的威脅大」，就會來操作「不喜歡度」！

台北市長柯文哲今（1）日早上被問到怎麼看陳時中自稱民調穩定領先？柯認為要看是哪一家民調，現在民調很多種，「你喜歡哪一種民調都可以做給你！」

至於是否因為周玉蔻事件讓陳時中民調落到第三名？柯文哲反問記者「你認為呢？你們都代表民意！媒體應該最清楚！」接著笑稱：「大家心裡有數！」