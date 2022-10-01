台北市長選戰呈「三腳督」陷入膠著，其中民進黨台北市長參選人陳時中稱自己的民調仍在一、二名沒有落後，而且是在誤差範圍內，昨(9月30日)天說如果自己不是紅，就不用怕別人抹紅；對此柯文哲則說，當戴上紅色眼鏡，看什麼都是紅的。

至於民調，柯文哲則反酸，要看陳時中做哪家的民調啊，民調很多種，「你喜歡哪種民調都可以做給你」；隨後記者又追問，是否覺得陳時中會因為周玉蔻事件，導致民調落到第三名，柯文哲則說，大家「心內有數」就好。