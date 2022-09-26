新竹市勞動力援助人員職業工會辦理的「園藝造景製作班」第02期近日結業，有22位學員結訓。（陳育賢攝）

由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市勞動力援助人員職業工會辦理的「提升勞工自主學習計畫─園藝造景製作班」第02期近日結業，22位學員們結訓後，可提升關於景觀園藝造景的知識、技術，並可因課程養成園藝相關能力再投入職場。

勞動力援助人員職業工會表示，此次從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的22位學員，都至少完成42小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為園藝相關工作的從事人員。

此次訓練為使學員具備能運用多肉植物與各種材質容器的相互搭配技巧，獨立製作微型景觀園藝造景所需的知識與技術為訓練目標，藉由栽種、搭配組合、鋁線編織、石材及清水模製作等技能課程安排與演練，提升學員關於景觀園藝造景知識與技術進而養成園藝相關能力。

工會指出，學員在課程中學會園藝造景縮圖設計、麻繩的運用、鋁線運用、鋁線結合麻繩的運用及技巧，均可獨自完成4個作品。

學員還可依據課程中所學習的知識和技能，獨力完成園藝造景設計製作，及運用關於課程中所學各式技術於工作中增進技能，未來投入職場可自己開工作室，有志學習第2專長者亦能達成提升就業技能，滿足民眾創業、轉職、打工及兼差增加收入的需要。