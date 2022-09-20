捲土而來？有一名正妹的家中市內電話接到1通「無電話號碼」來電，男子自稱是「衛生局客服」，先是向她詢問了基本資料後，開始詢問「請問妳摸乳房的話有摸到硬塊嗎？」，甚至問到「罩杯大小」，讓她起了疑心反問對方「是哪個衛生局」、「有電話可以回撥嗎？」，卻慘被掛斷電話；而這類狀況也曾在7月份發生過，對此，高雄市衛生局還特地在臉書專頁PO文澄清。

一名正妹在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示收到1通無號碼市話，有位男子自稱是「衛生局客服」，要向她做「電話市調」，對方向她問了年齡、身高、體重後，接著詢問她「請問妳摸乳房的話有摸到硬塊嗎？」，她不以為意的回應「沒有」，接著竟被問到「請問妳罩杯多大？」，她便起了疑心，猶豫了一下，反問對方「是哪個衛生局」、「有電話可以回撥嗎？」，對方則匆忙的說完「謝謝，拜拜」便掛上電話。

正妹收到男子假冒衛生局來電，竟被問「罩杯大小」等奇怪問題，但讓她最生氣部分是對方用無號碼來電。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「可以查，跟電信公司申請」、「那個是變態市調，妳上當了？」、「我是收到問年收的，我說沒上班就被掛電話」、「P號碼不可能是衛生局」、「市調其實都會有來電顯示居多」、「基本衛生局不會隱藏電話號碼啦」。

據了解，高雄市衛生局曾在7月15日在FB粉絲專頁發文提醒，「有民眾接到騷擾電話，自稱本局或衛生所員工向民眾詢問私密問題」，但本局及衛生所目前未進行婦癌問卷電訪，也不會電話詢問民眾私密問題，若接到騷擾電話請拒絕回答並撥打110報案。