有「百變天后」封號的香港女星鄭秀文，出道超過30年在歌唱和演技都有驚人成績，儘管遇到老公許志安偷吃一事，也淡定處理，並繼續專注在自己的工作；現年50歲的鄭秀文日前分享性感穿搭，小可愛配短裙展現骨感身材，但瘦到皮包骨身形令網友看了超心疼，狂勸「別再瘦下去了」。

鄭秀文日前在微博更新近況，分享自己對穿搭的獨特見解，PO出一張她身穿粉色小可愛搭配牛仔短裙的辣照，自信地說，「從小就對衣服的穿搭很著迷，確實熱愛時裝，亦忠於自己的時尚感觀和直覺」；鄭秀文也說自己什麼都樂於嘗試，「最近很粉紅（螢光粉紅）」。

鄭秀文分享近況照，骨感身形讓網友看了相當震驚。(圖/ 摘自鄭秀文Sammi微博)

畫面中鄭秀文一身火辣勁裝，完全看不出已經50歲，說是酷辣少女也不為過，而輕薄布料下，也讓她纖細骨感的身材全被看光，找不到多餘贅肉，腹部還有馬甲線；鄭秀文臉蛋也保養得相當好，幾乎沒有皺紋，笑起來還是性感迷人。

粉絲都被鄭秀文好身材驚艷到，被她辣得不要不要，但也有不少人看了很心疼，覺得她又瘦了，「這腰要逼死多少人，多吃點啊」、「女神有沒有吃飯啊，真的瘦慘了」、「東方夢露」、「美得太高級了，要保重身體啊」。