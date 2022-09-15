現年50歲的香港一代玉女黎姿，活躍於90年代，過去接拍無數作品紅極一時，2008年和大她15歲的富商馬廷強結婚，同步宣布淡出演藝圈，近年她接手弟弟的醫美事業，晉升為身家百億的CEO，不僅事業得意，私下也很享受生活，不料她近日突然更新狀態，曬出一段坐著輪椅的影片，引起網友熱議健康狀態。

黎姿近日在Instagram限時動態分享一段影片，畫面中黎姿坐在輪椅上，疑似腿部受傷不便，即使如此黎姿仍化淡妝、戴口罩，穿著襯衫和西裝外套，自己操作輪椅也堅持到公司開會，她在影片中用英文寫道：「下次真的需要小心點」，並表示以這種狀態開完一天會，希望沒有嚇到親人，對於受傷過程和傷勢黎姿都沒有詳細提及，引起網友擔憂。

黎姿疑似受傷。（圖／微博）

許多網友表示：「發生了什麼？」、「還好嗎？」、「感覺有點嚴重」、「黎姿要保重身體」、「女神要健康阿！」也有人注意黎姿即使受傷還是要處理公事「如果公事不急感覺可以先養好身體」、「注意休養先啦」。

黎姿過去時常分享自己運動的影片，雖然已經淡圈，身材臉蛋仍保養得宜，偶爾會接受雜誌邀請拍攝時尚大片，近期她受邀登上PRESTIGE品雜誌，黎姿換上多套不同風格的服裝，黑色蕾絲吊帶裙搭配黑色條紋長襪和墨鏡，手上還戴著皮手套，造型十分大膽前衛，被許多粉絲大讚：「好帥氣」。