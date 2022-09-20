90年代曾紅極一時的香港女星鄭艷麗，因擁有精緻的混血臉孔與渾圓大眼，自22歲踏入演藝圈並拍攝三級片後便成功打開知名度，擁有「翻版李嘉欣」的封號。如今51歲的她淡出演藝圈多年，近幾年傳出受厭食症所苦暴瘦，這幾日又爆出健康出問題被緊急送往加護病房治療，引起外界關心。

鄭艷麗昨（19）日突然在臉書上曬出一張自己手插點滴的住院照，透露「唉！原本以為今年6月過後，今年就不用再踏入醫院，怎知還是要入院，又要進ICU（加護病房），住院又要弄到全身都是針」粉絲看到後立即留言關心詢問病況。事後，多家香港媒體也跟著報導，解釋鄭艷麗是因身體電解質過低，才被送進醫院治療，目前狀況已穩定、無大礙。

事實上，鄭艷麗雖淡出演藝圈相當多年，仍經常透過臉書分享私下生活，以及前往各處旅遊時的美景，平時也積極投入各種公益活動，並呼籲大眾捐血做善事。豈料，2020年鄭艷麗便自爆罹患厭食症，2021年更反覆出現嘔吐、發燒、打冷顫等症狀因此被送往醫院治療，體重甚至一度掉到只剩45公斤，讓粉絲相當擔心，所幸她在配合醫院治療後順利出院，出院時鄭艷麗也不忘向眾人報平安，沒想到如今又傳出電解質過低而再度住院，令外界相當擔心她的身體健康，紛紛留言為她加油打氣。