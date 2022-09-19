日本藝人大島由加利是8、90年代動作片女星，自幼苦練空手道、柔道和體操，原本是想當體育老師，直到看過成龍作品，被成龍俐落打戲吸引，才改變志向赴港發展。在她從影十多年間，拍過60部電影，更與「三級片男神」鄭浩南有過4年短暫婚姻。近日58歲近況照曝光，昔日帥勁模樣似乎全都變了樣。

擁有武術背景的大島由加利，最早是在影星倉田保昭引薦下，於80年代中期赴港發展。由於她有著敏捷身手，而且自身戲路又寬，無論冷血反派或熱血警察都可駕馭，因此參演大量的香港動作片，尤其偶像成龍更是讚譽有加。據傳有次電影殺青前最後打戲，就得到成龍設計動作，並表現驚人腿功給偶像欣賞。

相較於如日中天的演藝事業，她的感情卻波折不斷，在港發展期間，因和《古惑仔》男星鄭浩南合作生情，並於1991年步上紅毯，可惜因聚少離多結婚4年，就宣布和平分手；值得注意的是，當時還是妻子的大島，曾慫恿自己老公去拍三級片，害鄭浩南被貼上「三級片男神」封號，事業至此一落千丈。

大島由加利與鄭浩南有過一段婚姻，期間慫恿老公去拍三級片。(圖/本報資料照)

淡出後的大島由加利（右）近照曝光，被不少網友酸像個路人。(圖/微博)

90年代末，大島由加利拍攝出意外返日，自此淡出演藝圈，轉行後在日本開了一間武術學校，據傳這項決定還是成龍建議的，可見成龍對她影響之深遠；而她返回日本後改嫁一位平凡上班族，婚後夫妻倆生下1女，一家3口的日子很美滿。如今她已58歲，年紀不小的她變化頗大，有不少網友都認不出來，直喊昔日的明星臉消失無蹤。