網紅蔡瑞雪就讀台北市第一女子高級中學時，受邀出演節目《校花點點名》爆紅，被粉絲封為「北一女神」，後來創立個人YouTuber頻道，2017年曾到南韓選秀節目《偶像學校》訓練，因表現和語言等問題慘遭刷下，回台後積極經營個人YouTuber頻道，成為網路有名的正妹YouTuber；蔡瑞雪今（18）日曬出一組體驗衝浪的影像，好身材卻讓網友驚訝「真的是深藏不露」。

網紅蔡瑞雪今（18）日在社群平台發文：「尾波衝浪初體驗，你們一定要看最後的影片，教練的話讓我太震驚了，謝謝教練的專業指導」，影片中蔡瑞雪問教練自己是否算有天分的學生，教練說蔡瑞雪是所教過最厲害、最強的，直呼期待對方可以來當選手參加比賽，起滑的時候就非常穩定，第一次就可以成功起滑很不容易，蔡瑞雪有和教練透露做了很多功課，教練也說她是很認真的學生，不光努力還有天分，評價非常高。

蔡瑞雪曬出當日體驗的照片，她靠在船尾，微濕黑髮隨風飄揚，身後是大片蔚藍天空，風景宜人，而蔡瑞雪上半身是深U的潛水服，難得露出深邃事業線，豐滿美胸呼之欲出，有螞蟻腰的她身材看起來十分驚人，前凸後翹的火辣曲線瞬間抓住網友的目光。

在嘗試滑水的過程中，蔡瑞雪前面幾次不斷掉下衝浪板，好在之後漸漸抓到訣竅，可以不靠輔助穩穩站在衝浪板上，超強學習力被誇滑水神童，大批粉絲留言大讚：「好扯～～妳是才藝富翁」、「好想一起滑」、「最好看的選手」、「真的是深藏不露」、「樣子甜就算了，身材還這麼辣」，貼文釋出幾個小時，立刻獲得2.8萬人按讚。