女星斯亞過去曾在綜藝節目《我愛黑澀會》中擔任固定班底，並以藝名「糖果」在演藝圈發展，單飛後她也轉型由原本的甜美風轉為性感時尚，以率真的性格成為各大綜藝節目的常客。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日原本想拍一個化妝影片，沒想到拍到一半竟遇到大地震，讓她驚慌的抱著愛犬準備逃跑，兇猛的火辣身材也意外被看光。

台灣東部地區於18日下午2點44分發生規模6.8的強震，造成民宅倒塌、台鐵列車翻覆的事故，台北也感受到明顯的晃動。而18日下午原本心血來潮準備拍一個化妝影片的斯亞，也在拍攝的過程中遇到強震，並將搖晃過程公開在個人IG的限時動態上。

影片中，只見斯亞用髮捲固定瀏海，準備刷上睫毛膏，豈料此時卻一陣天搖地動，嚇得她瞬間定格，放下化妝品並抱起愛犬準備衝出房門，但沒想到她人還沒走到房門口，地震晃動的程度更加劇烈，斯亞連忙伸手扶住牆邊的架子，直到停止晃動。而她起身後，網友才發現原來斯亞身上所穿的紫色洋裝，腰部及背部挖空的剪裁使她不僅露出小蠻腰，伸手扶出架子時更意外掉出性感南半球，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

斯亞隨後回過神來才想起手機還在錄影，嚇得她直呼「晃超大，頭超暈的」、「住很高所以嚇瘋」、「希望大家都平安」。而這段過程雖驚險卻也意外展現火辣好身材吸引網友目光。