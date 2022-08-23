在娛樂圈生存不易，顏值和實力只是基本，資源與人脈也是非常重要的，畢竟在娛樂圈人才輩出，但並非每一個人都能一炮而紅，縱有千里馬的才華，可能也難遇伯樂，但在業界有位年輕女星不但貌美又有演技，運氣也好到令人羨慕，讓娛樂圈兩位大佬馮小剛、成龍都與她合作。

這位女星名叫鍾楚曦，1993年生於廣州市，因為從小因患有注意力不足過動症，三歲而被母親送去練習舞蹈，後來考取上海戲劇學院，在學校就是一位校花等級的美女，但她在學校並非學習表演，而是學舞蹈的，直到2017年，馮小剛決定要籌備一部文藝片《芳華》，此消息一出，女主角人選也成為了大家關注的焦點。

鍾楚曦考取上海戲劇學院，在學校就是一位校花等級的美女。(圖/鍾楚曦 微博)

最終馮小剛在1000多名候選人中挑出鍾楚曦這個幸運兒，她也非常努力，憑藉該片獲得第25屆北京大學生電影節最佳新人獎，也被第54屆金馬獎最佳新演員的獎項提名。其實，鍾楚曦的名聲並非一蹴可幾，她在2013年就已經出道，但一直都是不溫不火，直到她被馮小剛選上，這才迎來了自己事業的春天。

在《芳華》之後，鍾楚曦的表演引起了成龍的注意，他邀請鍾楚曦出演了自己的電影《神探蒲松齡》，並且讓她在戲中扮演了最經典的聶小倩一角，擔當了電影中的女一號，之後大獲好評，演技得到很多人認可，但讓大家更加驚訝的是她與馮小剛，成龍，洪金寶幾個人的合影，大家看到這張相片後，更是議論紛紛，猜測下一個應該就是與洪金寶合作了，不過本人並沒有回應這個傳聞。

其實，她曾經在採訪中提到在學校原先是學習舞蹈的而非表演，但受到母親的影響，媽媽一直覺得她應該要做一名演員，而鍾楚曦長大後發現自己真的十分享受看戲時，一併融入角色的感覺，也透露自己小時候最崇拜張曼玉，而且王菲、鞏俐、章子怡及周星馳等知名演員，對她的表演方法影響甚大。