曾被封為「鋼琴王子」的大陸鋼琴家李雲迪，自從2021年10月爆出北京嫖娼被抓後，便消失在螢光幕前、行蹤成謎，廣告、代言也全面被下架，一瞬間從文藝男神貶為人人喊打的過街老鼠。但近日住在澳洲的網友卻透露，李雲迪疑似要在澳洲舉辦音樂會復出，立刻在網路上掀起話題。

李雲迪過去曾以帥氣的鋼琴王子形象走紅國際，還曾在2000年拿下第14屆蕭邦國際鋼琴大賽的冠軍，成為開賽以來最年輕的得主，但隔年他就因爆出嫖娼案而形象全毀，除了遭到代言廠商大動作切割外，也無法參與音樂表演，之後他便徹底神隱。

但近日一名自稱在澳洲居住的網友，在當地欣賞克羅埃西亞鋼琴家馬克西姆的演出時，意外發現下半年的表演名單中出現李雲迪的名字，而表演時間將訂在11月1日至5日，地點則是在雪梨市政廳（Sydney Town Hall），疑似準備復出，令網友們相當驚訝。

消息一出後沒多久，不少網友也貼出雪梨市政廳的看板螢幕，明確寫著李雲迪的表演時間與地點，都與該網友透露的消息一致，甚至盛讚李雲迪是這一代最受讚譽的古典鋼琴家之一。大部分網友看到後雖大感不可思議，卻也有人跳出來表示「他是國際鋼琴家，國外根本沒有封殺他」、「他只有在國內被封殺，在國外本來就沒有封不封殺的問題」、「在海外復出不意外」。