憑著2021年夯劇《魷魚遊戲》紅遍全球的南韓影帝李政宰，日前除了一口氣拿下「美國演員工會獎」、「美國廣播影評人協會獎」以及「獨立精神獎」等3座視帝獎座外，在9月13日所舉行的第74屆艾美獎上又再度封帝，將演藝事業攀向巔峰。但沒想到他才剛回到韓國沒多久，就傳出確診感染新冠肺炎，緊急取消所有行程隔離治療，嚇壞不少粉絲。

根據南韓媒體的報導，李政宰的經紀公司Artist Company稍早發出聲明，表示李政宰於上周日（9/18）返回韓國進行PCR檢驗後，確診感染新冠肺炎，因此中斷所有工作行程，緊急接受隔離治療中，而早前與他一同參加多倫多影展的男演員鄭雨盛，則顯示為陰性，身體並無大礙。

事實上，李政宰結束艾美獎頒獎典禮的活動後，就立即飛往加拿大多倫多參加多倫多影展，並出席自導自演的電影《Hunt》座談會，直到上周日才返南韓機場，當時機場還聚集了大批影迷及媒體前往接機，李政宰也拿出了艾美獎的獎座供眾人拍照，狀態相當好，沒想到幾日後便傳出確診消息，令粉絲們相當擔心。

另外，李政宰除了亮麗的演藝成績受到矚目外，感情生活也備受矚目，在這次的艾美獎紅毯上，李政宰再度大方牽著女友林世玲一同公開亮相接受媒體合照，林世玲驚人的家世背景也因此再度被挖出，意外成為討論話題。

李政宰曾多次帶著女友林世玲出席各大公開活動。（圖／美聯社）