本報今天獨家報導，截至今年9月底，全台共有350萬劑新冠疫苗過期報銷，佔目前採購疫苗的6.5％，推估浪費約12億元公帑。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，世界上很多國家都有這個問題，各國新冠疫苗屆效報廢比例大約是10％。

王必勝表示，根據疾管署同仁蒐集各國資料，包括相關文獻或官方網站公開資料，各國新冠疫苗屆效報廢比例約10％；美國今年7月估計有9000萬劑屆效，而韓國今年8月約500多萬劑屆效，每一個國家都有相關問題，指揮中心絕對不是要浪費公帑。

他強調，指揮中心採購原則是買合格、合用、足夠的疫苗，讓所有想打的人都能夠來打，沒有考慮說買便宜的疫苗，或是打完了再去買新的疫苗，當然會有屆效問題；沒有辦法計算到非常精準，世界上很多國家都是這個問題。

王必勝分析屆效相關原因，首先是不同廠牌提供民眾做選擇，當然購買的量就會多一點；第二是隨著疫情演進，有基礎劑、加強劑等，都是隨著國際試驗潮流而製作；另外也分年齡來區分，並不是所有人都打同一種。

他接著表示，疫情比較緩和的時候，施打意願就比較差，但疫情很難推測，還是要準備足夠的輛，盡量勸導民眾打；再來就是新疫苗開發期程無法完全掌控，有了我們就買新的，種種原因都會造成屆效。