行政院日前正式宣布，10月13日將正式解封邊境，除實施入境0+7外，更放寬每周入境人次至15萬人，並解除禁團令，然而台灣已經準備要進入大解封，指揮中心卻仍續存，讓國民黨立委賴士葆質疑，指揮中心淪為民進黨台北市長候選人陳時中的第二競選總部，等同用納稅錢在幫他輔選。

行政院日前同意「開國門」，新制將在10月13日登場，屆時入境措施改為0+7，入境者若無確診症狀，可以搭乘大眾交通工具，也能外出用餐，並全面恢復免簽證待遇機制、開放一般訪問與觀光、取消限團令。

不過國門即將大開，指揮中心是否仍有存續之必要，也引起各界討論。賴士葆日前在臉書表示，大解封後指揮中心幾乎只剩下報數功能，若再不撤將淪為陳時中的第二競選總部；今（2）日他出席國民黨台北市長候選人蔣萬安文山區後援會成立大會時，更質疑指揮中心成為陳時中第二競總，等同用納稅人的錢替陳時中輔選。

對此，陳時中今日跑行程被問到相關問題，則強調指揮中心有指揮中心的任務，自己則是在競選，雙方互不隸屬，「我們曾經是好同事，現在是各司其責」。