新冠肺炎疫情爆發後，台灣跟進世界鎖國2年餘，開放的腳步卻大幅落後，如今終於有望在10月13日解封，日本則宣布10月11日起大開國門，恢復自由行與免簽，機票與房價立刻上漲，而台灣DoMo集團逆勢操作，推出10月11日至11月底的平日入住日本DoMo HOTEL以及DoMo民宿，雙人房每晚僅收3300元並加贈1晚住宿。

國門開放在即，不少民眾已經開始規劃行程，由於市場上需求大於供給，日本機票已經起漲3至4成，預估春節漲幅也有5成以上，住宿則漲了2至3盛。業者預估，這一波因為開放初期的報複性旅遊需求票價上漲會持續到年底，旅行成本將大幅增加。

DoMo集團為慶祝10月13日起可能開放0＋7，日本則宣布10月11日起開放自由行，而DoMo集團將於9月26日正式登錄證券櫃檯買賣中心創櫃板（股票代號7622），可謂三喜臨門，為此推出「三喜臨門3300買1送1方案」，10月11日至11月底周一至周四入住日本DoMo HOTEL以及DoMo民宿，標準雙人房每晚3300元並加贈1晚住宿。

DoMo集團董事長李奇嶽表示，在台灣與日本雙雙國境開放時，許多航空公司與旅館紛紛漲價，DoMo為回饋台灣鄉親選擇逆勢操作，推出台灣人限定抗漲優惠方案，優惠方案於9月26日開始接受預訂。