「高端戰士」赴日旅遊需出示PCR 蔣萬安轟陳時中「負責」：應謝謝慈濟提供有用的疫苗 @中時新聞網 ​

日本將在10月11日開放外國觀光客自由行，但日本入境認證的疫苗未包含高端疫苗，接種高端的民眾必須自費3、4000元做PCR檢測才可赴日。國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，陳時中擔任指揮官時民眾都反映，打高端可能對未來出國有困難，但是陳時中堅持要買高端，要陳時中向日本學習，日本官員遠比陳時中專業太多了。

蔣萬安今上午前往長春市場掃街，被問到日本不認可高端一事，他指出，日本民眾真的很幸運，他們有一個非常專業防疫的政府，沒有太多政治的考量，包括我們看到他讓日本國人施打國際認可的疫苗，捐贈國際認可的疫苗給台灣，而且也堅持專業，只開放讓國際認證的疫苗免做PCR。

蔣萬安接著說，反觀在台灣，陳時中擔任指揮官的時候，堅持要買高端，當時民眾都反映，打高端可能對未來出國有困難，而且高端的一劑疫苗採購價格比其他還要高，但是陳時中堅持要買高端，事實勝於雄辯，陳時中應該不只向慈濟學習，也要向日本學習，日本官員遠比陳時中專業太多了。