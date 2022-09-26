新竹市26日新增661例確診個案，今年以來累積12萬8967例，居家照護者為6968人，居家隔離為1958人。市府表示，莫德納次世代雙價疫苗已到貨，並已配發合約醫療院所，籲請民眾持續落實相關防疫規定，完整接種疫苗，增進自身保護力。

衛生局說明，此批「莫德納次世代雙價疫苗」主要提供65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者，追加劑（第3劑、第4劑、第5劑）使用，未完成基礎劑的民眾，請勿接種，3個月內曾經確診民眾，請確診滿3個月後再行接種。

竹市3區衛生所每周一、三、五上午9點至11點均有提供接種服務，同步有4家醫院專診，包括新竹馬偕醫院周二、四下午；新竹國泰醫院周四下午；國軍醫院周二下午；南門醫院周一至周五每日上午，另有29家診所提供接種服務，並為43間符合條件的機構族群施打。

市府同時提醒符合施打資格的市民盡快接種，民眾至竹市各醫療院所施打次世代雙價疫苗，請務必事先電話預約。