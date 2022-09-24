疫情逐漸趨緩，世界各國逐步開放邊境，台灣也預計要在10月中開放0＋7的新制度，讓不少台灣民眾摩拳擦掌，想要趕快出國玩。對此，一名網友分享，某天下午去外交部領事局辦護照，發現要辦護照的人爆多，不少網友見狀直呼，報復姓旅遊來了。

一名網友昨天在臉書社團《爆廢公社二館》上發文分享，只是想換個護照竟然要等100多號，真的很令人崩潰。從照片中可見，外交部領事事務局被人群擠爆，幾乎一位難求，不少民眾站在一旁滑手機等待。

誇張的畫面引起網友討論，不少人感嘆地說，不知不覺新冠肺炎也爆發2年多了，很多人的護照可能在拚命防疫的過程中過期了，如今各國終於慢慢開放邊境，真的想衝出去旅遊了。「大家都憋壞了」、「報復性出遊」、「大家的護照都過期了」、「現在出國估計也很貴，等過一陣子比較平穩再出國，不急這一時」。

另有網友則分享偷吃步說，時間就是金錢，如果真的不想浪費時間排隊等待的話，也可以找代辦幫忙辦理，雖然費用可能會稍微貴一點，但可以節省很多時間。

疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布鬆綁邊境，且要分為2個階段實施，預計在10月13日的時候會開放入境「0＋7」的新制，而日本近日也宣布將在10月中旬開放自由行，讓不少民眾蠢蠢欲動，很想趕快出國玩耍。