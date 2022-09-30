行政院長蘇貞昌今（30日）率官員赴立法院施政報告並備詢，邊境預計於10月13日解封，民眾黨立委賴香伶質詢關於中央流行疫情指揮中心存廢問題？衛福部長薛瑞元答詢說，特別條例還在有效期限內，有許多事項需要銜接，因為是指揮中心命令下去執行，「要收尾！」賴香伶追問指揮中心將存在到明年6月30日，薛瑞元回答，「是！」

蘇貞昌表示，關於邊境將解封準備得很好，最重要是國人進來，兩年多來沒有旅客，一下會有非常多人出入，相關動線、準備配套都要迎接大量旅客出入，「我們會做好！」準備相當周全。至於防疫旅館部分，他表示，防疫旅館整個轉型，以後如果有確診，就住集中檢疫。

賴香伶質詢說，指揮中心要不要降低記者會次數、要不要存在？薛瑞元表示，新冠肺炎是否要從五類傳染病改為四類傳染病、疫情指揮中心是否要降級，一級降為二級，這是兩個獨立的事情；會妥善規畫，指揮官由行政院長指派，是否要降至哪一級還是由院長決定。

蘇貞昌表示，防疫工作涉及到很多部會，指揮中心內有專家會議，依據疫情變化，專家會議非常專業，此外，口罩是否需要佩戴，會隨著疫情調整，並非那麼機械化。專家會議會從專業提供意見，行政團隊會分工執行；專家會議會視國內外狀況、疫情、藥物等，專家會議會做專業的判斷。