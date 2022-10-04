國民黨副秘書長李彥秀近期指出，今年流感有可能大反撲，兒科醫學會強調，台灣應開始準備二合一快篩試劑，否則如何在第一時間判定是新冠還是流感？中央流行疫情指揮中心表示，目前國內外廠商已在積極研發中，在沒有二合一快篩試劑前，都可以做分別、單獨的快篩，且流感需仰賴醫師的判斷，沒有像新冠需要陽性才能給藥。

指揮中心發言人莊人祥表示，上周呼吸道檢體檢出陽性的比例是3.9％，共檢出8株H3N2。實驗室也有檢驗H3N2病毒株，和疫苗接種的疫苗株是吻合的，鼓勵民眾前往接種。

莊人祥指出，實驗室通報顯示，過去幾周，每周大概有80幾個流感陽性檢體，其中以A型居多，不過和以前的流感流行期，一周收到上千個個案比較，目前還沒進入流行期。今年目前為止只有2起群聚，都發生在校園內。

針對國民黨近期引述兒科醫學會說法指出，台灣應開始準備二合一快篩試劑，醫療應變組副組長羅一鈞說，這件事的起源是9月20日遠見雜誌一篇採訪台大兒童感染科主治醫師黃立民的報導中，建議民眾同步進行流感、新冠快篩，以免錯誤判斷，黃醫師也提到國內外廠商正積極開發二合一試劑。

羅一鈞表示，目前還沒進入流感爆發期，診所都有提供健保給付的流感快篩，新冠快篩也很容易取得，還沒有二合一快篩試劑之前，都可以做分別、單獨的快篩來判斷、處置。流感的快篩敏感度只有7、8成，沒有新冠那麼好，需要仰賴醫師的判斷來給藥，沒有要像新冠需要陽性才能給藥。目前國內外廠商正在積極開發二合一試劑，若取得許可證，指揮中心也會評估是否要準備，供民眾使用。

小兒科醫師林智葳近期指出，流感病程若不幸發展為重症，死亡率可能高達20％，比新冠的6％高出許多。羅一鈞對此回應，先前幾季的流感季，致死率確實可能達到20％左右，新冠的部分，醫師使用中重症當分母計算，不過我們中重症的致死率沒有6％，比較的基準要討論一下。

羅一鈞表示，根據Alpha、Delta的時期（2020～2021年）的研究，比起只感染新冠，若感染新冠+流感會增加5成的致死率，不過這是針對致病率高的Alpha、Delta。針對Omicron時期的研究，美國的研究指出，雙重感染比沒有增加重症或死亡的比例，不會比單獨感染新冠的風險增加。