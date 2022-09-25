大陸頂尖女星范冰冰2018年因陰陽合約逃稅案，遭大陸官方重罰新台幣40億元，更被列為劣跡藝人名單，多年累積一夕化為泡影，但近年她積極復出演藝圈，還轉戰南韓演藝圈出演《Insider》，同時為了代言拍攝海報，換上火辣十足的造型妝髮，還以近距拍攝她的超巨事業線。

范冰冰日前歡度41歲生日，再度解封胸口，令白皙春光全都外洩，她用富含感情的筆觸寫下：「孤獨不是永遠的，在一起才是永遠的，愛你們！」，一雙迷人眼睛不停放電，牽動無數粉絲的心緒；格外引人注目的是，針織洋裝的領口開超低，不仔細看還以為沒穿內衣，在鏡頭前炸出完美胸型和狹長事業線。

范冰冰解封胸口，神情嫵媚性感。(圖/范冰冰 小紅書)

范冰冰這次穿搭不仔細看，差點以為沒穿內衣。(圖/范冰冰 小紅書)

粉絲見范冰冰力拚復出破尺度，紛紛湧入留言祝福：「她這是亞洲洲花」、「范爺永遠快樂美麗」、「亞洲顏值天花板！要把這個基因傳下去」、「永遠的女神生日快樂」、「我願意用十年的壽命換這張臉」、「遲到的生日快樂，沒妳在的演藝圈冷清不少啊」。

范冰冰近來接拍商業海報，破尺度開深V再三表明復出決心。(圖/范冰冰 微博)

范冰冰近來不僅自創保養品牌，還交往一位銀行副總裁男友，似乎事業愛情兩得意，演藝工作更有代言找上門來，不久前她化著精緻妝容，換上俐落灰色套裝，展現帥氣又不失性感的率性魅力，而衣服裡面似乎大開中空，甚至同樣疑似沒穿內衣，令雪白雙峰隨時有走光危機，超大膽的拍攝引起話題。