32歲的奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），2019年低調與畫廊藝術總監庫奇馬洛尼（Cooke Maroney）完婚後，立即在今年初迎接兩人的第1個孩子，雖她還是維持一貫的低調不願透露孩子出世的時間，仍受到大批粉絲的祝福。而產後半年的她也積極復出，近日更首次現身加拿大的多倫多電影節的紅毯，大秀產後的真實身材，再度吸引眾人的目光。

「第47屆多倫多國際電影節」（Toronto International Film Festival，簡稱TIFF）今年於當地時間9月8日至18日盛大展開，現場聚集了薩瑪拉威明（Samara Weaving）、潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）、楊紫瓊、奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）、艾瑪科林（Emma Corrin）、哈利斯泰爾斯（Harry Styles）等多位大明星前往現場共襄盛舉。其中，好久不見的影后珍妮佛勞倫斯，也在產後首度現身，為她主演的新電影《Causeway》首映會站台。

而珍妮佛勞倫斯一現身紅毯也立即成為全場矚目的焦點，只見當時的她穿著一件全身透視的黑色禮服，除了飽滿的胸部曲線與手臂線條微微露出外，強光下更直接看光她的一雙大長腿與內搭黑色小褲，完全看不出來她才剛生完半年，加上她招牌的燦爛笑容，令粉絲們看了直呼「這套造型太好看了」、「生完還是辣的」、「身材恢復很快呢」、「復出還是一姐」、「美慘了」、「期待新作品」受到眾人一致讚賞。

jennifer lawrence movie star phase is back pic.twitter.com/6hB5S4SeFJ — Kenzie Vanunu ⚡️🦴 (@kenzvanunu) September 10, 2022