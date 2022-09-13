珍妮佛羅倫斯產後首個紅毯造型驚豔全場。（Apple TV＋提供）

32歲奧斯卡影后「小珍妮佛」珍妮佛羅倫斯（Jennifer Lawrence）2019年與大6歲畫廊藝術總監庫奇馬洛尼（Cooke Maroney）結婚，今年2月開心迎來第1胎，當地時間11日她帶著產後復出的首部電影作品《橋之彼端》參加多倫多國際影展，一襲平口透視黑裙現身紅毯，若隱若現相當性感。

片中珍妮佛羅倫斯將攜手《子彈列車》裡飾演殺手兄弟檔的檸檬的布萊恩泰瑞亨利（Brian Tyree Henry），2人風趣又帶有機智的黑色幽默將在電影裡相輔相承飆戲，為觀眾帶來精彩十足的戲劇張力，珍妮佛在紅毯上展現一貫的親民，親切與粉絲握手、合照與大方自拍，受訪時她表示自己14歲就離家闖蕩，與家庭的情感聯繫複雜難言，在看到《橋之彼端》的劇本後，認為自身經歷對本片演出能有相當大的啟發與影響。

《橋之彼端》故事講述由珍妮佛羅倫斯飾演的琳賽，是一名因嚴重戰地創傷而退役的軍人，她努力適應著重新回到家鄉紐奧良的新生活，在這裏遇到汽車技工詹姆斯（布萊恩泰瑞亨利飾）後為她的新生活注入意想不到的元素，同時也展開一段微妙的關係。將於11月4日在Apple TV＋全球同步上線。