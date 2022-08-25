大陸女星張天愛近期因《浪姐3》人氣再攀升，有美艷外型和高挑身材的她，曾傳與男星徐開騁交往，不過兩人都沒有公開承認，只有微博互動，讓網友們無法判斷兩人關係，沒想到近日傳出徐開騁與女星古力娜扎互動親密疑似交往，張天愛時隔一日發出微博證明兩人是戀愛關係，自己被男朋友背叛，網友也挖出日前張天愛出席活動，疑似淚灑紅毯，讓不少粉絲心疼。

有狗仔拍到男星徐開騁多次出入古力娜扎的小區，七夕（8月4日）當天還帶著禮物前往，網友爆料稱徐開騁剛分手張天愛，就無縫接軌古力娜扎，隨後有網友挖出8月14日微博電影之夜張天愛紅毯擦淚的影片，當天張天愛在紅毯上遇到徐開騁，之後似乎是忍不住情緒，轉過身頻頻拭淚，讓不少網友憐愛。

許多網友直言：「天哪，美女好慘」、「感覺沒走出來的只有女方，男方馬上無縫連接下一段感情」、「好好幹事業，為這種人哭，不值得」、「他不值得妳流淚」、「真的在哭哎」、「應該是真的很難過啊」。

三人風波鬧得沸沸揚揚，今（25日）張天愛透過微博發聲：「慣犯，希望所有女孩擦亮眼睛。」並曝光她和徐開騁的錄音對話影片，徐開騁對張天愛坦承自己酒後亂性，直呼：「是我的問題」，對話中似乎徐開騁對張天愛說兩人不能曝光戀情，徐開騁稱「作為愛人我不能原諒我自己，我覺得我太脆弱了我沒辦法保護妳」，徐開騁七夕被拍到去古力娜扎小區，而當天張天愛獨自一人出現在機場收粉絲花，讓許多網友訝異他的行為。