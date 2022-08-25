「國光女神」許薇安自出道以來便擁有高人氣，甜美臉蛋和E級火辣身材讓許多網友封為女神，IG與直播上均有超過百萬粉絲擁護， 除了是人氣直播主，她還斜槓擔任美容產品的CEO，很有商業頭腦，近日她釋出一組戶外照片，不過上半身只穿著蕾絲內衣，吸引無數網友圍觀。

許薇安在社群平台更新近況，愛好美食的她表示「今天天氣超級好，想吃勁辣雞腿堡」，她同時介紹今日穿搭的品牌和產品特性，照片中她直接穿上商品，不過她沒有穿外衣，以大膽的穿搭出遊，一旁是蔚藍的天空和湖水，推測應該在戶外，許薇安頭上戴著太陽眼鏡，上半身是一件細肩帶透膚蕾絲Bra，下半身則搭配高腰牛仔短褲，她對著鏡頭露出甜美微笑，一隻手撐在腰間，讓傲人春光更加突出，E級事業線呼之欲出，側身將身材優勢全部顯現出來，蜜桃臀和飽滿上圍令粉絲看到目不轉睛，加上細如鉛筆的美腿，身材十分完美。

許多粉絲湧入留言：「火辣辣的好身材」、「容光煥發的公主」、「受不了！太美」、「看妳就很辣」、「身材超級好，想跟妳吃雞腿堡」，許薇安最近在自己的youtube更新影片，針對台灣無酒日拍攝公益宣傳短片，影片中許薇安和醫師一同講解酒精不耐症的症狀，在影片中他們擺出女生建議的酒精用量，讓許薇安羨慕直呼：「男生真的很好耶，（建議酒精量）多我們女生一倍」，展現知性的一面。