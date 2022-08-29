百萬網紅「Yumi.k」擁有傲人的G級上圍，身材火辣又非常敢露，時常只穿著內衣逛街、看醫生、打羽球、接種疫苗等，這樣的舉動讓她迅速爆紅，在Instagram擁有139.6萬人追蹤，先前她去看羅志祥演唱會，因為身穿蝴蝶造型的上衣被封為最辣蝴蝶姐姐；近日她去吃火鍋，只穿內衣的造型卻引來網友批評：「沒衣服穿嗎？」

Yumi.k近日和好姊妹陳香菱去吃連鎖火鍋店，她今（29）日開心在Instagram分享影片，「一次成功，我的臉都變形了」，影片中她和陳香菱將肉片甩成一圈，Yumi.k似乎害怕把肉片甩到自己，表情極度扭曲，而她上半身只穿著內衣，露出傲人事業線，讓部份觀眾看得目不轉睛，受到一堆網友追捧，未料這篇貼文底下卻出現網友批評的聲浪：「笑死，到底誰會穿胸罩吃東西和上各種地方，沒衣服穿嗎？有夠可憐」、「而且還玩食物有夠糟蹋」、「到底誰會只穿內衣吃火鍋呢」、「公共場合穿這樣適合？自己家？」、「你是不是不喜歡穿衣服」、「正常誰會穿這樣…一點都不好看」、「穿內衣吃火鍋，真丟臉」、「真的是到哪裡都不穿衣服的耶」、「支持火鍋店告死她們！」

Yumi.k穿內衣吃火鍋的行為被網友罵。（圖／截取自Yumi.k貼文Instagram）

不過還是有粉絲表示就喜歡看她火辣身材的影像：「我們Yumi 很辣」、「好厲害」、「變形我也好喜歡」、「表情很到位」、「Yumi變形超可愛」、「漂亮又迷人」。