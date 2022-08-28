知名雙胞胎女團BY2中的妹妹Yumi（孫雨），在去年年底被捲入王力宏婚變風波，數度發長文撇清介入男方婚姻，經歷一段時間沉寂，她逐漸回到螢光幕前。8月曬出新照，整個人變的相當細瘦，姊姊Miko也罕見發文，提及若身邊有人突然暴瘦，可能是身體的警訊，令粉絲相當心疼。

自Yumi復工以來，持續在微博發文激勵自己，5月底寫到「重新找回了重心，重新找到笑的原因」，接著6月底透露「體重進步了」，8月2日發文告別7月，稱「把快樂找回來」，配上的新照，除了大啖和牛，可見她藍色小可愛搭配設計風牛仔褲，露出超細腰身和大長腿，不過這雙腿實在太細，讓粉絲們相當擔憂「不是我說，這腿能當筷子用了」。

妹妹yumi曬出的照片，可看出她的身型相當消瘦。(圖/Yumi 微博)

姊姊Miko（孫涵）於26日深夜發文，「當我們看到身邊有人突然暴瘦，一定要多多關心她們，沒有任何人會突然骨瘦如柴，其實是身體發出的危險信號」。她表示別認為她們表面風平浪靜就沒事，最可怕的是沒有宣洩之地，吃不下又睡不著，對一切「沒有情緒」，呼籲每個人要好好愛自己。雖然並沒有指名道姓，但粉絲們還是紛紛鼓勵姊妹倆，希望她們健康下去。

孫雨常常在社交平台上曬出美照。(圖/孫雨 微博)

BY2姐妹從5歲起開始學習鋼琴和芭蕾，6歲登台表演。本來前途一片光明，卻因為經紀公司操作不當、又經歷整形、釣金龜婿風波，導致作品越來越少，但她們的死忠粉絲依然支持著她們，「我們看到妹妹越來越健康了，你自己也要多吃哦，都不准暴瘦」、「幸好，你真心愛她，她也是。我們真心愛你們，你們也是。那時候還好有好朋友真心相信，護著你們，要相信你們被很多人真心愛著」。