女星林心如曾飾演電視劇《還珠格格》紫薇角色廣為人知，近日又出演夯劇《華燈初上》裡的酒家媽媽而爆紅。20日她亮出5張對話澄清沒有網紅姪女叫荷莉及助理不叫珊珊；未料事隔2天，網紅荷莉驚傳輕生，今（26）日，林心如在出席品牌活動時首次對此事做出回應，呼籲大家不要讓不該受傷害的人受二次傷害。

林心如今受邀出席品牌活動，身穿粉紅上衣及粉紅緊身褲，就連手套、提包及高跟鞋都是粉紅色的，十分亮眼，林心如笑著説「這個粉看著心情很好，在人群當中一定不會被忘記，因爲遠遠就能看到一個螢光粉紅站在那」，她甚至自虧穿著像一根「螢光棒」，更透露自己本身就很喜歡粉紅色，給女兒買東西的首選也是粉紅色。

有媒體提及林心如日前不幸被捲入的網紅荷莉疑輕生風波，她不顧現場工作人員阻攔，坦然回應：「我希望我們這個社會能多一點愛和良善，少一點欺騙和謊言，留給我們的下一代和下一代的孩子，一個很好的環境和榜樣。大家有任何事情，也希望能夠去查證，不要讓一些其實不應該受到傷害的人，再次受到傷害。」

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