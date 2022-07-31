楊祐寧今（31日）晚在文華東方酒店補辦婚宴，席開45桌，現場星光熠熠，出席賓客名單堪比頒獎典禮，包括《華燈》幫林心如、楊謹華、王柏傑、謝欣穎、劉品言、張軒睿、章廣辰，及賈靜雯修杰楷夫婦、六月李易夫婦、張震、余文樂、張孝全、陳意涵、陳柏霖、桂綸鎂、曾寶儀、陳怡蓉、温貞菱、庹宗康、Melody、潘若迪等，多年好友Junior則擔任婚禮招待。

「華燈幫」首位抵達的是林心如，她今隻身一人前來，開心祝福這對新人「永遠甜甜蜜蜜、永浴愛河」，並大讚楊祐寧幽默風趣，「跟他在一起每天應該會很開心，而且他也很疼太太，對小孩、家人都很好」；楊謹華和老公Ben甜蜜牽手到場，祝福好友「永結同心、恩愛一輩子」，也笑曝楊祐寧夫婦的恩愛方式，「我在旁邊看了都覺得很甜，祐祐都會用很直男的方式疼愛老婆，小鬥嘴完又會去稱讚，讓老婆哭笑不得，生存意識很高」，劉品言也一身粉紅洋裝亮麗到場，不忘透露等下婚後派對，華燈幫會集思廣益獻上驚喜，王柏傑和謝欣穎則一起現身，是他們交往後首度公開合體，張軒睿、章廣辰也和温貞菱一起參加婚禮。

林心如。（圖／陳俊吉攝）

楊謹華和老公Ben.（圖／陳俊吉攝）

修杰楷和賈靜雯。（圖／陳俊吉攝）

劉品言。（圖／陳俊吉攝）

六月、李易夫婦帶著一雙兒女前來祝福，李易笑曝，有對楊祐寧說，多生幾個小孩促進台灣經濟，「就會知道帶小孩很辛苦，但1個以上有伴還是比較好」，六月則提醒，「所有家事都給老公做，老婆開心就好」，李易也附和道「太太開心，日子就會好過，Happy Wife Happy Life」，更直呼「沒有人在怕老婆的，只是我老婆不怕我而已」；張孝全也偕妻一同到場，自認酒量還不錯的他，笑喊自己今晚是「灌酒大隊」，打算「跟他多喝幾杯，給他祝福」。Junior則是「擋酒大隊」，笑喊「我們幫女生擋就好了，楊祐寧的自己承擔」，並透露楊祐寧之前的單身派對玩很開心、也很感動，「我只知道我到場、接著就失憶」，也笑說該刪的照片都刪了。

張孝全。（圖／陳俊吉攝）

余文樂。（圖／陳俊吉攝）

桂綸鎂和陳柏霖。（圖／陳俊吉攝）

張震。（圖／陳俊吉攝）

桂綸鎂、陳柏霖也一同現身，陳柏霖開心祝福「希望他們從此過著幸福快樂的日子」，至於看到好友如此幸福，是否有想邁入人生下一階段？2人皆打模糊仗：「我們都享受每一個當下，都很幸福。」桂綸鎂也分享自己眼中的楊祐寧很開朗，就像1顆大太陽溫暖每個人，「相信他會有一些小巧思、貼心舉動對他太太，是個很有責任感的老公、浪漫的情人」。張震也相當真誠地獻上祝福：「我們都是老朋友了，今天就是帶著愉快的心情來，希望他們一家老小都可以健康幸福美滿。他是非常陽光、也很有擔當的男人，也是個很用心的爸爸，覺得他當爸後特別不一樣，成熟很多，對男演員來講非常好的事，可以演青春男孩也可以演成熟男人，戲路變得更廣了。」