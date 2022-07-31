楊祐寧與老婆Melinda婚禮前受訪。（陳俊吉攝）

楊祐寧與老婆Melinda開心舉辦婚宴。（陳俊吉攝）

楊祐寧與老婆Melinda開心舉辦婚宴。（陳俊吉攝）

楊祐寧與老婆Melinda甜蜜親吻。（陳俊吉攝）

楊祐寧與老婆Melinda一起受訪互動逗趣可愛。（陳俊吉攝）

藝人楊祐寧2020年5月宣布和小7歲、從事時尚保養產業的王詠穎（Melinda）登記結婚，婚後育有1歲多女兒Anah，因疫情因素，延遲至7月31日舉行浪漫教堂婚禮，晚間於台北文華東方酒店席開45桌辦婚宴。他今日帶著絕美嬌妻公開亮相，已育有1女的他說很喜歡小孩，聖經的教養也是「生養眾多」，所以希望小孩「愈多愈好」、「只要太太答應都可以」，Melinda笑回「他說要一個球隊，我考慮一下」，楊祐寧趕緊當眾許願「想要橄欖球隊（15人）」。

被問楊祐寧有什麼優點因而決定嫁給他？ 楊祐寧先提醒老婆「好好回答」，Melinda笑答：「覺得他心地很善良，交往過程中滿常看到他善良一面！」還反問老公「你呢？」楊祐寧則搞笑地回：「年輕貌美！而且善良！」

回憶當初求婚過程，楊祐寧表示，當時去了一個對兩人很有意義的地點，跪下來求婚，問她「妳願意嗎」，那是之前兩人約會時一起去的地方，有點冒險的感覺，「婚姻的路上也會一起經歷這些，希望接下來的道路上一起相隨」。Melinda則自曝：「後來我們回頭看影片時，他一直笑我，說我不到0.01秒就答應！」

楊祐寧說，1歲多的女兒Anah在婚禮時表現非常好，「我們原本就知道小孩無法預測，有預備了女兒擔任花童時間，不管她走得怎樣都是最好的表現，在教會唱詩歌時，女兒也過來抱我們兩個，跟著我們一起搖擺」，被老婆說：「遺傳到爸爸活潑基因。但她今天沒有很想理我的感覺，覺得很傷心」，楊祐寧又搞笑說：「因為她難過爸爸娶了別人」。

楊祐寧今日與愛妻宴客。（來源：中時新聞網）

他也說，滿希望老婆可以幫他管財政、幫他報稅，奈何她對數字完全、完全沒有任何概念，「所以是我太太叫我管財政！」老婆（我管未來大方向 你管財政是OK的）

被問起看到老婆身穿性感婚紗的感覺，楊祐寧說，在婚禮前有刻意避開看到老婆這套婚紗，不管選婚紗或定裝時，「今天是第一次看到！下午有一個家人在教會的觀禮，我第一次看到岳父牽著太太出來、第一次看到這套婚紗，真的很感動」，也坦言自己 熱淚盈眶。Melinda坦言有為婚禮刻意瘦身，「人生只有一次，還是要努力一下，但他天生麗質，我還要後天努力」。

兩人都說在婚禮上分享誓詞時，兩人都很感動，內容是他們寫給對方，在未來如何愛對方如同愛自己，「誓詞的核心是好多我們相處過往，還有未來如何一起面對」。被問下周還會怎麼過七夕情人節？楊祐寧笑答：「情人節？不是辦了一個婚禮了嗎？」並坦言自己以前不太過節，但兩人相處過程中發現她滿喜歡過節，也因之前常常是處仔遠距離交往，自己常飛來飛去，因此老婆更覺得節日重要，要留有兩人特別的時間，所以現在偶爾節日都會特別過一下。