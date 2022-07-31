李濂淞書寫曲折的生命故事，除了獻給愛女以外，也期盼傳遞正面力量給更多人。（莊哲權攝）

47歲的葬儀商業同業公會全國聯合會理事長李濂淞，一生經歷過許多起伏曲折，最讓他痛心的是愛女10年前病逝，當時才13歲的女兒曾託夢鼓勵他做善事，如夢初醒的他，從此帶著女兒的遺願做公益，並以自己的生命故事完成新書「與女兒的生命約定」，為社會傳遞正面力量。

「祐慈，爸爸出書了，想不到吧！」，李濂淞說，女兒3歲被診斷出罹患罕見疾病「高雪氏症」，因為醫藥費昂貴，他的收入不夠支付，所幸依靠慈濟捐助，才勉強湊出手術費完成骨髓移植，但女兒10年前驟逝，讓他真正感受到「椎心之痛」。

他說，女兒過世後曾託夢告訴他：「我的離開，是我人生功課結束，但是是你的開始。」，他突然明白，女兒生前帶著他定時捐款，就是告訴他要多行善。

從此，他帶著愛女的遺願，免費提供骨灰罐、棺木等給弱勢民眾，帶領台東葬儀公會一起做公益，每年捐出收益5％ 幫助弱勢，普悠瑪、太魯閣事故時直接衝現場協助後事處理、好幾天沒好好睡覺，縣長饒慶鈴說，我們以擁有這位台東縣民為榮。

47歲的李濂淞一生經歷狂風暴雨， 小六時就因全家躲債開始「跑路人生」，小時候就有生意頭腦的他，19歲把爸爸的檳榔賣到全台灣，家庭經濟好轉，沒想到爸爸做六合彩，退伍時家裡的錢全賠光，也曾遇見道上大哥，賣安非他命坐牢，後來投入葬儀業翻轉人生，現在是葬儀百貨大亨。

李濂淞說，書寫下起伏曲折的人生歷程，除了獻給愛女「願來世相見」以外，「只要有1個人被我的故事激勵而努力奮發，那就是真的做了功德」。

台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪等人，今天都出席李濂淞的新書發表會，感謝他熱心公益、為台東人的付出，饒慶鈴說，他的人生故事，讓大家看見生命之愛。