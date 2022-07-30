黃子佼跟「乾女兒」小花開心合影。（Ford提供）

黃子佼示範如何固定安全座椅。（Ford提供）

黃子佼今談到女兒，一臉喜悅。（讀者提供）

黃子佼今（30日）出席福特六和汽車安全節能駕駛體驗營，他將迎來人生第1個父親節，笑稱最近收到父親節禮物，覺得好詭異，「我從來沒想過88節會跟我有關係，心情很奇妙，但也是全新的人生體驗。」還期許父親節當天，女兒玉米用行動來支持爸爸，不要噴屎、要好好地睡覺。

黃子佼升格人父後，家庭事業兩頭燒，目前還算應付的來，坦言生活確實有些改變，笑說以前看到早上太陽是通宵打麻將，現在則替小孩把屎把尿。他吐露最近在浴室吃漢堡的趣事，「昨天下班後很餓，所以先叫外送，但回家要先洗澡，可是外送已經到了，所以乾脆到浴室一邊吃東西一邊等水溫熱。」還特地錄影紀念，體悟所有爸媽都是這樣走過來的。

問他女兒比較喜歡爸爸還媽媽？黃子佼搞笑回畢竟她們母女認識比較久，玉米在孟耿如肚裡已先認識10個月，但他一點也不吃味，猛誇愛妻很會哄女兒、跟女兒聊天，最近還有奇蹟發生在女兒身上，「就是她（指玉米）趴在媽媽身上會抬頭嘰哩呱啦講很多，耿如嚇瘋了，她才2個月又11天耶，該不會已經要叫媽媽了吧。」

孟耿如已復工，除媽媽身分外，又身兼演員、藝術家等多職，不過，黃子佼建議新手媽媽要有事業，因為全心帶孩子會很焦慮，有時如在監牢哪都不能去，如果有其他事情能分心，對身心都好，但前提是老公願意幫忙分攤帶小孩。他也心疼孟耿如自5月19日玉米出生後，沒有一天可以連續睡足3小時，直喊：「當媽媽實在很辛苦。」

黃子佼今在活動現場示範如何固定安全座椅，他表示女兒只搭過他車兩次，一次是從醫院到月子中心，另一次則是從月子中心回家，他說要跟當天所有後面的車說抱歉，「那是我人生車速最慢的兩天，非常非常緊張。」大讚玉米蠻大器，一路上不哭不鬧。

黃子佼也自豪現在包尿布、泡奶都很上手，但最令他開心的是能提高台灣生育率，因為他的發文，最近有很多人私訊說看到可愛玉米以及夫妻倆相處過程，覺得生孩子是挺美好的事。