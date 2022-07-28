庾澄慶為《婚禮歌手》獻唱。（東森提供）

陳大天（後中）當煙霧彈，佯裝是當天唯一的婚理歌手。（東森提供）

庾澄慶（右二）受黃子佼（右）大力邀請，為粉絲獻唱。（東森提供）

東森綜合《婚禮歌手》本周六（30日）將替一對自嘲年紀加起來「近百歲」的新人籌辦婚禮，新娘事前透露最喜歡的偶像是音樂頑童「庾澄慶（哈林）」，難邀約程度可算是節目開播以來的最大危機，為了滿足新人願望，黃子佼攬下發通告的重責大任，不料卻被庾澄慶吐槽：「這禮拜六我好像有事…你是不是瞧不起我？就剩幾天，你這樣發通告？」黃子佼立刻開始安撫並努力說服，最後還放大絕說：「你說一句公道話，我求過你嗎？」最後庾澄慶也決定獻出他人生的第一次婚禮歌手「處女秀」。

新娘從15歲開始就是庾澄慶的鐵粉，不只每場演唱會都不錯過，連節目錄影也不放過。主持人為了讓這個驚喜最大化，找來陳大天當煙霧彈，佯裝他是本次唯一的婚禮歌手，並搭檔Lulu合唱《私奔到月球》，當2人一搭一唱講著計劃要如何執行時，一旁的黃子佼笑說：「今天我們擺明就是要讓新人情緒起伏超級大，而你們這一Part就是他們人生的低潮。」這玩笑讓所有人笑歪腰，黃子佼說：「我們要好好吹捧一下後面那位歌手，等他（庾澄慶）出場的時候就是高峰。」這一切看似安排的滴水不漏，但新娘在最後一刻卻沒有按牌理出牌，擺了大家一道，讓他們都嚇壞了。

婚禮進行到尾聲時，黃子佼為了讓騙局更加逼真，便問新娘從15歲追到33歲的超級偶像是誰，同時也準備要送上不能到現場的庾澄慶預錄祝賀影片，沒想到新娘卻一臉正經的說出「鄭中基」3字，讓已經在場外Stand By的庾澄慶尷尬不已，黃子佼也頓時傻眼到接不了話。

回顧婚禮前的每次訪問，新娘從來都沒有提過鄭中基3字，突如其來的反轉比8點檔劇情還要狗血，新娘隨後也刻解釋自己高中的偶像是鄭中基，大學以後才又換回庾澄慶，意外的插曲完全是意料之外的「笑」果。

祝賀影片播畢後，庾澄慶立刻演唱新娘點播的〈缺口〉登場，不只新人興奮到激動大叫直呼：「簡直像在作夢！」全場賓客也都嗨翻天、尖叫聲此起彼落，就像在看演唱會一般。庾澄慶唱完歌後不忘虧新娘：「接下來讓我們歡迎鄭中基！」黃子佼為了緩解氣氛，只好作勢下台，邊走邊說：「這段很難主持，我不做了…我要罷工。」眾人立刻爆笑，讓場面變得超歡樂。

第一次擔任婚禮歌手的庾澄慶，坦言很驚訝自己會接下這個工作，「我覺得第一個是來沾沾喜氣，再來就是一個『緣』字，我們能夠站上台上，都是歌迷的支持。」認為很難得有機會能這樣回報歌迷；久未露面的庾澄慶也透露近況說道：「我最近非常開心，日子過得很開心、很幸福，希望能夠把這個幸福傳遞下去」。《婚禮歌手》第二季每週六晚間8點東森綜合32頻道首播、每週日晚間8點東森超視33頻道播出。