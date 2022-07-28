以性感穿著打扮走紅的「黑男」旗下正妹網紅「Ms. Johnny 御姐強尼」擁有完美火辣身材，敢脫敢秀的她因此吸引一票粉絲，常分享換衣影片的她，最近上傳一支新影片，將場景拉到戶外田邊，頂著大太陽換衣順便業配，脫到僅剩內衣小褲，引來網友瘋傳，有人讚嘆她敬業，覺得現場應該又曬又熱還有小蟲子，更有人回她：「看到肅然起敬」。

御姐強尼人美又心地善良，去年她透露為了動開腦手術的姊姊，自己也跟進，把「女人的第二生命」頭髮剃個精光，好讓她知道她不孤單，當天她原本戴著假髮回家，看到姊姊後便秀出自己的大光頭，嚇傻姊姊，據知御姐強尼的姊姊因車禍造成腦傷、腦水腫、顏面骨骨折，最辛苦的是要重新學走路，醫生評估她至少得花兩年復健，為此更感謝妹妹的貼心。

眼尖網友發現3分半左右時，後方出現路人。（圖／翻攝自御姐強尼Ms. Johnny2.0 Youtube）

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今年5月御姐強尼在IG求救，透露除了網紅身分外最近另外找到正職新工作，沒想到遇到性騷擾，客人將她拉去廁所強吻，跟公司抱怨後竟被要求不能報警，上層還要她以後對該位客人還是得微笑，讓她覺得委屈又煩惱，雖然她當下有掙脫，後來網友都建議她報警，她感激回應：「謝謝給我意見的你們」。

近日御姐強尼在Yuoutube頻道上傳一支田野換衣的影片，可見她只穿內衣內褲，在一大片青綠田間換衣分享新裝，片長約4分多鐘，但已經讓不少網友看到魂不守舍，紛紛留言：「美的不要不要的！觀看影片的過程整個人心情頓時變得很愉悅」、「很喜歡看御姐換衣服 在戶外換別有風味」、「對不起，很專心的看妳換衣服，看到肅然起敬！整個都站起來了！」、「哇！這次在戶外換衣服，來人快給御姊上冰涼的茶」，另外也有人發現3分半左右時，後方出現一位路人，笑說：「阿伯要來欣賞田園風光了~」。