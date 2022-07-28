大陸女星秦嵐是著名的氣質女神，一出道就以精緻美貌被瓊瑤譽為「天上一顆星，人間一滴淚」，而43歲的秦嵐現在則是凍齡美女代表，她近日就被直擊在大熱天穿著薄長袖、長褲拍戲，不只整個人身形超纖細，蠻腰、長腿一覽無遺，吸引網友讚：「一點都看不出43（歲）的樣子，背薄腰細大長腿，這身材真的絕了！」

秦嵐近日忙拍新戲《她只是不想輸》，在劇中飾演感練、強勢的品牌總監，秦嵐近日則被直擊，在大熱天穿著短版薄長袖、長褲拍戲，雖然她的服裝和天氣超不搭，不過秦嵐小蠻腰若隱若現，一雙美腿更是又細又長，絕佳狀態看不出已43歲。

秦嵐美到零死角。（圖／取材自微博）

網友也紛紛PO出野生秦嵐照，大讚：「一點都看不出43（歲）的樣子，背薄腰細大長腿，這身材真的絕了！這可真是身材好穿什麼都好看，氣質也挺重要，這身衣服，一班人還真不一定能夠駕馭」、「她實在太美了，身材好好，又高又瘦，很有氣質，絕了啊」。

其實，秦嵐是盛世級的美人代表，她的氣質美貌還被瓊瑤譽為「天上一顆星，人間一滴淚」，秦嵐一出道就以《還珠格格3》、《又見一簾幽夢》打開知名度後，2018年則演活《延禧攻略》的富察皇后一角，讓她演藝事業再攀高峰，接著在《理智派生活》、《怪你過分美麗》、《關於唐醫生的一切》等作品也都大獲好評。