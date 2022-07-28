新婚的許維恩、王家梁婚後不吝嗇公開曬恩愛，有健身習慣的王家梁就在網上曬夫妻運動照，他裸著上半身、露出結實肌肉，還笑問含湯匙的許維恩：「你是來健身，還是來吃東西」，結果許維恩大方調情：「來吃你的，把你給吃了」，閃瞎一票網友。

王家梁昨（27日）晚在網上曬出夫妻運動照，王家梁裸著上半身、露出結實肌肉，許維恩則身穿運動內衣和短褲，大方解放纖腰和長腿，絕佳身材比例相當不科學。王家梁也發文分享夫妻生活：「大王很喜歡健身，女王很喜歡黏大王」，還釣出許維恩放閃留言：「我是黏黏棉花糖」。

只不過，王家梁事後卻在限時動態發文，笑問含著湯匙的許維恩：「你是來健身，還是來吃東西呢？」結果許維恩大方調情：「來吃你的，把你給吃了」，讓王家梁緊張直呼：「夜深了，但還沒過12點，網上還有很多小朋友啦！」夫妻調情閃瞎一票網友。

甜姐兒許維恩2021年3月認愛小6歲的王家梁，小倆口5月即宣布求婚成功，並浪漫在同年11月11日、許維恩40歲生日登記結婚，小倆口恩愛又高顏值，夫妻先前努力求子未果，許維恩說2人身體檢查都很健康，只是給自己太多壓力，王家梁也對自己身體有信心，表示彼此不把求子當目標去達成，心理跟生理壓力就會解除，一切順其自然。